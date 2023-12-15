بلدية كفرشوبا: المنشورات الإسرائيلية الملقاة فوق البلدة مقدمة لتبرير أعمال عدوانية ضد أهلنا المدنيين

أشارت بلدية ​كفرشوبا​ الجنوبيّة، إلى أنّ "طائرات صهيونيّة قامت اليوم بإلقاء منشورات فوق بلدة كفرشوبا، تحذّر الأهالي من التّعامل مع عناصر "​حزب الله​" وإيوائهم"، ورأت في هذه المنشورات "مقدّمةً لتبرير أعمال عدوانيّة تنوي القيام بها ضدّ أهلنا المدنيّين العزّل الآمنين في منازلهم، والمحافظين على ممتلكاتهم والمتمسّكين بوطنهم وأرضهم".

وأكّدت في بيان، "خلو البلدة من السّلاح والعناصر المسلّحة والمظاهر المسلّحة، باستثناء ​الجيش اللبناني​ وقوّات "​اليونيفيل​"، لافتةً إلى أنّ "منذ بداية الأعمال الحربيّة، قام العدو الصهيوني بقصف أربعة منازل يسكنها مدنيّون ولا وجود فيها لأيّ سلاح أو مسلّحين. وعلى إثرها قامت البلديّة باتصالات مع "اليونيفيل" والجيش اللبناني، طالبةً التّدخّل لدى المتحاربين لتحييد البلدة عن مجال الاشتباكات؛ والعمل على تحديد منطقة إيواء محايدة محروسة من الجيش اللبناني واليونيفيل".

وحذّرت البلديّة، "العدو الصّهيوني الّذي ما زال يحتلّ مرتفعات كفرشوبا وأراضيها بدون أيّ سبب، لأنّ هذه الأرض لا خلاف عليها مع أحد"، من "مغبّة الاعتداء على أهالينا المدنيّين المسالمين". وطالبت ​الحكومة اللبنانية​ والدّول الّتي لديها قوّات في "اليونيفيل"، "التّدخّل للجم النّوايا العدوانيّة الّتي يمهّد لها العدو بحقّ كفرشوبا وأبنائها".