وصول 7 وزراء الى السراي الحكومي حتى الآن

يستمر توافد الوزراء تباعاً إلى السراي الحكومي، حيث من المقرر أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء، بالتزامن مع إعتصام للعسكريين المتقاعدين الذي أقفلوا مداخل السراي، ما دفع الوزراء إلى إستخدام الدراجات النارية أو الوصول سيراً على الأقدام.

وحتى الآن، الوزراء الواصلين هم: نجلاء رياشي - ناصر ياسين - علي حمية - يوسف خليل - فراس الأبيض، بسام مولوي، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.