قوة من مخابرات الجيش قبضت على سوري تابع لـ"جبهة النصرة" في القاع

تمكّنت قوّة من ​مخابرات الجيش​ - مكتب القاع، من القبض على سوري تابع لـ"جبهة النصرة"، يقوم بأعمال مشبوهة ويسكن على الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة في ​بلدة القاع​، وقد اقتيد إلى الجهة المعنيّة للتّحقيق معه.

وشكر رئيس بلدية القاع ​بشير مطر​، للمخابرات و​الجيش اللبناني​، "القيام بواجبهم في حماية الأمن الوطني، على الرّغم من تعرُّض قائده لهجمات غير مبرّرة من جهات سياسيّة معيّنة"، محذّرًا اللّبنانيّين عمومًا والمزارعين خصوصًا، من "خطورة استقبال أو إيواء أشخاص سوريّين من دون إذن، وإفادة المراجع المختصّة".

وأكّد أنّ "عليهم واجب متابعة ومراقبة ومساعدة ​الأجهزة الأمنية​، من خلال تبليغها عن قدوم أيّ سوري جديد وعن أيّ عمل مشبوه"، مشدّدًا على أنّ "الأمن مسؤوليّة الجميع، ولا عذر لمن أنذر، وأنّ جيشنا أماننا وضماننا".