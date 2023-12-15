النشرة: قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدات يارين وحولا وبليدا ومحيبيب جنوبي لبنان

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن قصف مدفعي اسرائيلي على محيط بلدات يارين وحولا وبليدا ومحيبيب جنوبي لبنان. كما افاد عن "قصف مدفعي يستهدف جبل الرباط بين عيترون ومارون الراس".

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