وصول وزير العمل إلى السراي الحكومي ما يرفع عدد الوزراء الحاضرين إلى 8

وصل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، قبل قليل، إلى السراي الحكومي، ما يرفع عدد الوزراء الحاضرين إلى 8 وزراء، حيث يعقد لقاء تشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء الذين وصلوا، بانتظار اكتمال النصاب لعقد جلسة لمجلس الوزراء

تجدر الإشارة إلى أن الوزراء يتوافدون تباعاً إلى السراي الحكومي، حيث من المقرر أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء، بالتزامن مع إعتصام للعسكريين المتقاعدين الذي أقفلوا مداخل السراي، ما دفع الوزراء إلى إستخدام الدراجات النارية أو الوصول سيراً على الأقدام.

وكان قد وصل قبل بيرم كل من الوزراء: نجلاء رياشي - ناصر ياسين - علي حمية - يوسف خليل - فراس الأبيض، بسام مولوي، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.