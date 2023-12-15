وزارة المالية اعلنت إجراءات تتعلق بمهل الاعتراض على ضرائب الأملاك المبنية الصادرة وكيفية تسديدها

أعلنت وزارة المالية إجراءات تتعلق بمهل الاعتراض على ضرائب الأملاك المبنية الصادرة، وكيفية تسديد هذه الضرائب

وجاء فيه: " يهم وزارة المالية ان تعلم جميع المكلفين بضريبة الأملاك المبنية انها وضعت قيد التحصيل الجداول الاساسية لضريبة الأملاك المبنية عن إيرادات العام 2018، لكافة المحافظات اللبنانية باستثناء محافظة بيروت

المحافظة/ القضاء تاريخ النشر تاريخ انتهاء مهلة الاعتراض

محافظة البقاع: 26 تشرين الاول 2023 27 كانون الأول 2023.

محافظة لبنان الجنوبي: 26 تشرين الاول 2023 27 كانون الأول 2023.

محافظة جبل لبنان: (أقضية جبيل - كسروان - الشوف - عالية) 26 تشرين الاول 2023 27 كانون الأول 2023.

محافظة جبل لبنان: (قضاء بعبدا) 09 تشرين الثاني 2023 10 كانون الثاني 2024.

محافظة جبل لبنان: (قضاء المتن) 09 تشرين الثاني 2023 10 كانون الثاني 2024.

محافظة لبنان الشمالي : 09 تشرين الثاني 2023 10 كانون الثاني 2024.

محافظة بعلبك الهرمل: 09 تشرين الثاني 2023 10 كانون الثاني 2024.

محافظة النبطية: 23 تشرين الثاني 2023 24 كانون الثاني 2024.

محافظة عكار: 21 كانون الأول 2023 22 شباط 2024 .

يمكن تسديد هذه الضرائب لدى دوائر التحصيل في المحافظات او المحتسبيات المحلية في الاقضية او الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لتسديد هذه الضرائب. كما يمكن للمكلفين وتخفيفاً من أعباء الانتقال تسديد الضريبة إلكترونيا عبر البطاقات المصرفية من خلال زيارة موقع وزارة المالية الإلكتروني www.finance.gov.lb ".