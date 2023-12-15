ميقاتي قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى صباح الثلثاء المقبل بسبب تعذّر تأمين النصاب

أعلنت الأمانة العامّة ل​مجلس الوزراء​، في بيان، أنّ "بسبب تعذّر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النّصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، قرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ تأجيل الجلسة الّتي كانت مقرّرة اليوم في السّاعة 12:30، إلى السّاعة 9:30 من صباح نهار الثّلثاء المُقبل الواقع فيه 19/12/2023".

وكان قد وصل تباعًا ثمانية نوّاب فقط إلى السّراي الحكومي، هم: نجلاء رياشي، ناصر ياسين، علي حمية، يوسف خليل، فراس الأبيض، بسام مولوي، جوني القرم ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وذلك بالتّزامن مع اعتصام للعسكريّين المتقاعدين، الّذين أقفلوا مداخل السّراي؛ ما دفع بالوزراء إلى استخدام الدّرّاجات النّاريّة أو الوصول سيرًا على الأقدام.