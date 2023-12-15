منذ طوفان الأقصى.. الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتــ..ــلاه في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى جنوده في معارك قطاع غزة إلى 449، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 من عسكرييه، اثنان منهم قتلا في معارك جنوب قطاع غزة أحدهما قائد دبابة في وحدة المجنزرات الحديدية، أما الاثنان الآخران فهما ضمن قائمة الجنود المختطفين منذ الـ 7 من أكتوبر حيث أعلن الجيش تمكنه من الوصول إلى جثتيهما اليوم.

وعبر موقعه الرسمي، نشر الجيش الإسرائيلي بيانا ذكر فيه أسماء الجنود القتلى وهم:

الرقيب عوز شموئيل إردي 19 عاما في معركة جنوب قطاع غزة، وهو مقاتل في كتيبة الهندسة 603.

الرقيب أول (بالوكالة) شاي أورئيل بيزم 23 عاما، قائد دبابة في الكتيبة التاسعة، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

رون شرمن 19 عاما، جندي لوجيستي في وحدة أو كتيبة ايرز.

نيك بيزر من بئر السبع 19 عاما، سائق في وحدة أو كتيبة ايرز.

وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة أمس.

وقالت وسائل الإعلام إن من بين الجنود الـ 8 ضابط في "الكتيبة 82" وأربعة جنود مهندسين، وثلاثة مقاتلين من لواء جولاني.

وتدخل الحرب على غزة يومها الـ70 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.