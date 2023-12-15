انت الان تتابع خبر تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.. أسعار الذهب ترتفع 7 دولارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية، مع تأثر توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض تكاليف الاقتراض خلال العام المقبل، مما أدى إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

كانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها أمس الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول على ارتفاع بقيمة 48 دولارًا، مع تراجع العملة الأميركية.



بحلول الساعة 07:38 صباحًا بتوقيت غرينتش (10:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب -تسليم فبراير/شباط 2024- بنسبة 0.35%، أو ما يعادل 7.1 دولارًا، لتصل إلى 2052 دولارًا للأوقية.

وزادت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.11% إلى 2038.56 دولارًا للأوقية، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

في الوقت نفسه، تراجعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.15% إلى 24.15 دولارًا للأوقية، كما انخفض سعر البلاتين الفوري بنحو 0.06% عند 960.78 دولارًا للأوقية، بينما هبط سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.28%، ليسجل 1108.09 دولارًا للأوقية.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 101.93 نقطة.

تحليل أسعار الذهب

وقال محلل الأسواق المالية في كابيتال (Capital.com)، كايل رودا: "إن احتمال تخفيض أسعار الفائدة أمر صعودي للغاية بالنسبة للذهب، كما أن انخفاض العائدات يعزز جاذبية الذهب وإذا كانت التخفيضات تأتي بسبب الركود الذي يلوح في الأفق، فإن ذلك يؤدي فقط إلى تحسين الأمور بالنسبة للذهب".

وأضاف: "على المدى القريب جدًا، يتعرض الذهب لخطر انعكاس العوائد، فالسندات في منطقة ذروة الشراء قليلاً من الناحية الفنية، وعلى المدى الطويل، فإن خفض أسعار الفائدة يبشر بالخير بالنسبة لأسعار الذهب"، حسبما ذكرت رويترز.

ترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية قد انتهى على الأرجح، مع مناقشة التخفيضات في تكاليف الاقتراض "تلوح في الأفق".

وقدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، مع تضخم بنسبة 2.4% في نهاية العام المقبل.

وتتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 75% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في مارس/آذار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويفرض انخفاض أسعار الفائدة الأميركية ضغوطا على عوائد الدولار والسندات، ويزيد من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

يتجه الدولار للانخفاض الأسبوعي بعد أن سجل أدنى مستوى في 4 أشهر يوم الخميس، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

في الوقت نفسه، ظل العائد القياسي للسندات الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز.

تراجع المصرف المركزي الأوروبي عن الرهانات على تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة أمس الخميس من خلال التأكيد على أن تكاليف الاقتراض ستظل عند مستويات قياسية على الرغم من انخفاض توقعات التضخم.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت بشكل غير متوقع في نوفمبر/تشرين الثاني، وأظهر تقرير منفصل أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 19 ألف إلى مستوى معدل موسميًا 202 ألف للأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر/كانون الأول.