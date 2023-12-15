انت الان تتابع خبر بتهمة التجسس لحساب روسيا.. محاكمة أكبر جاسوس في ألمانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي هذه الجلسة التي وصفتها مجلة "دير شبيغل" بأنها "أكبر محاكمة في قضية تجسّس" في البلاد منذ عقود، في سياق التوترات التي تحيط بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم المحكمة ليزا جاني، أنّ الجلسة "تُعقد في ظل ظروف أمنية مشددة (...) لأنّ معلومات سرية صادرة عن أجهزة الاستخبارات الفدرالية الألمانية (بي ان دي) نُقلت على الأرجح إلى جهاز استخبارات أجنبي".



وستُخصّص المحاكمة التي بدأت يوم الأربعاء بتأخير ساعة تقريبا لقراءة لائحة الاتهام بحضور المُتهمَين المسجونَين احتياطياً منذ توقيفهما، الأول في كانون الأول/ديسمبر 2022، والثاني في كانون الثاني/يناير 2023.

ويُشبته بأنّ كاستن إل (53 عاماً) الذي يعمل في الاستخبارات الفدرالية الألمانية وشريكه المفترض ارتور إي وهو رجل أعمال مستقل (32 عاماً)، ارتكبا "خيانة عظمى في حالتين خطيرتين". وهما يواجهان احتمال سجنهما بين خمس سنوات ومدى الحياة.

منذ بداية الصراع في أوكرانيا، حذّرت أجهزة الأمن الألمانية باستمرار من أنشطة التجسّس الروسية في ألمانيا. وافادت معلومات بأن المتهمَين نقلا مرتين في خريف 2022 بعد حوالي ثمانية أشهر على بدء الحرب، إلى أجهزة الأمن الروسية وثائق ومعلومات "سرية"، حسب لائحة الاتهام.