رئيس وزراء بلجيكا: الوضع يزداد سوءا في غزة ويجب وقف إطلاق النار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، قال إنَّ الوضع يزداد سوءا في غزة، ويجب وقف إطلاق النار.

من جهته، قال وزير خارجية النرويج، “إسبن بارث إيدي”، إنه يجب وقف الحرب في غزة، وإنهاء المعاناة بالقطاع.

كانت أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن ارتقاء 33 شهيدًا والذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، في خان يونس، خلال الـ24 ساعة الماضية.