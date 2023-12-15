عاجل| جنود الاحتلال يطبعون منشورات على عملات مزيفة ويلقونها في غزة.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى جنود الاحتلال، مناشير مطبوعة على عملة مزيفة فئة 200 شيكل، قبل قليل في منطقتي الدرج والتفاح في قطاع غزة.

طُبع على العملات المزيفة "يمكنكم التوجه إلى قواتنا المتواجدة في الميدان أو الاتصال على الرقم" ووضع الاحتلال عدة طرق للتواصل.

نشر الإعلام العبري معلومات عن اللواء الإسرائيلي، الذي استهدفته كتائب القسام، اليوم الجمعة، كما أخطر جيش الاحتلال أسرته بمقتله في معركة بجنوب القطاع.

وقال الإعلام العبري، إن اللواء الإسرائيلي القتيل هو جندي احتياط يدعى شاي أورئيل بيزم، 23 عامًا، من كيبوتس عين هنتسيف، وكان قائد دبابة في الكتيبة التاسعة، تشكيل الأثر الحديدي 401.

وأوضح جيش الاحتلال أن حصيلة قتلاهم، 447 جنديًا منذ 7 أكتوبر منهم 118 في العملية البرية.

وعلق وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو للإذاعة الإسرائيلية: "بأنه يجب احتلال قطاع غزة بالكامل".