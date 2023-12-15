رئيس وزراء بلجيكا: الوضع يزداد سوءا في غزة ويجب وقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأنَّ رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، قال إنَّ الوضع يزداد سوءا في غزة، ويجب وقف إطلاق النار.

قطاع غزة

من جهته، قال وزير خارجية النرويج، "إسبن بارث إيدي"، إنه يجب وقف الحرب في غزة، وإنهاء المعاناة بالقطاع.

مجمع ناصر الطبي

كانت أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن ارتقاء 33 شهيدًا والذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، في خان يونس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن فريز مهداوي، سفير فلسطين لدى الصين، قال إن الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية في حالة عزلة، لافتًا إلى أن هناك خللًا كبيرًا في الموقف الأوروبي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمة في فلسطين أدت إلى عزلة بين دول الشمال والجنوب، مؤكدًا أن حجم الدمار في غزة صادم ومشاهد الضحايا من الأطفال في القطاع مؤلمة.

وكشف مهداوي، أن هناك أزمة حقيقية داخل الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الصين تقوم بدور جيد على مستوى مجلس الأمن لدعم الشعب الفلسطيني، وموقفها متطابق مع الموقف العربي.

وأكد فريز مهداوي، سفير فلسطين لدى الصين، أن الصين تدعم إقامة مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية وتأكيد حل الدولتين.