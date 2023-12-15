اتصال تليفوني بين وزير الخارجية الإماراتي ونظيرته الفنلندية لبحث تطورات المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال سبل تعزيز المساعي المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تهدئة الأوضاع وحماية أرواح كافة المدنيين من تداعيات هذه الأزمة ، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية لأهالي غزة بشكل مكثف وعلى نحو آمن ومستدام.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وضرورة حماية أرواح كافة المدنيين ، وتأمين المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لأهالي غزة بشكل مستدام.