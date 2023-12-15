"كتائب القسام": استهداف مبنى يتحصن فيه جنود إسرائيليون بمنطقة جحر الديك وإيقاعهم بين قتيل وجريح

ذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتيلنا اشتبكوا مع 10 جنود صهاينة من نقطة صفر، داخل خيمة عسكريّة للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وتمكّنوا من الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام".
وأفادت بـ"أنّنا استهدفنا مبنى في منطقة جحر الديك، يتحصّن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة TBG بشكل مباشر، وتمكنّا من إيقاعهم بين قتيل وجريح".
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