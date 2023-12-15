الخطيب: لانتخاب رئيس لتنتظم الحياة الدستورية ليحترمنا العالم والا يتجاوزنا في اتخاذ قرارات بقضايا سيادية

اشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، الى إنّ "المجتمعات الغربية حسب فلسفتها المادية اليوم تُنتج قيمها الاجتماعية حسب ما تقتضيه مصالحها، فالمصالح لديها ليست محكومة بقيم مسبقة، وبالتالي فما تقتضيه مصالحها هو مبرَّر لديها ولا اعتبارات أخلاقية تحكمها، ولهذا أستَغرِب مطالبتها بمراعات القوانين الدولية وفق التزاماتها الأخلاقية، فالمعادلة لديها لا تخضع لاعتبارات أخلاقية والقوانين الدولية لا تعتبرها ملزمة لها، وإنما وُضِعَت لضبط الآخرين لأنها الاقوى وهي من يفرض تطبيقها حسب ما تقتضيه مصلحتها التي ترى انها اكتسبته بفعل الانتصار الذي حققته في الحرب العالمية الثانية وكان من نتائجه فرض النظام الدولي الذي أُعطيت بموجبه هذا الامتياز الذي تحوَّل بعد سقوط الاتحاد السوفياتي إلى أحادي القطب وجعلها بهذا الاعتبار فوق القانون الدولي وخارج الالتزام الأخلاقي، ولذلك فإنه لا يمكن الخروج من هذه المعادلة الفرعونية الظالمة الا بكسرها لا القبول بها والرضوخ لسلطانها".

ورأى أن "ما تقوم به قوى المقاومة في المنطقة اليوم يجب أن يكون وفق استراتيجية متفق عليها وليست عملية مرحلية موضعية لمصالح متواضعة تخضع لنفس الحسابات المتعارف عليها لأنه حينئذ ستستطيع القوى الغاشمة الالتفاف عليها وإجهاضها لأنك حين تتعاطى مع العدو بنفس الآليات التي هو أقدر على التعاطي بها ستُعطيه فرصة الانتصار حتماً.

لقد استطاعت المقاومة اليوم التعاطي بنجاح مع بعض الأفخاخ التي نُصبت لها، منها التعدّد في الفصائل المتنوعة عقائدياً والتحامها في معركة واحدة مع العدو على أرض فلسطين وتجاوزت الخلافات على الساحة العربية والاسلامية ولم تنجر إلى محاولات الاثارات المذهبية وأن تُسخِّر كل ذلك في معركة الأمة لصالح القضية".

ولفت الى ان "ها هي اليوم وبفضل هذه الاستراتيجية مع ما تتكبّده معركتها من قتل لأطفال وحرائر غزة والضفة الغربية أن تكسر إرادة العدو رغم كل الدعم الذي يتلقاه مادياً ومعنوياً من الغرب الظالم الخالي من القيم الانسانية والمحكوم بهاجس القوة الغاشمة وعقلية السيطرة والنفوذ والاستحواذ الذي يُقدَّم له بل هو من يخوض هذه المعركة ويخطط لها. فإنّه رغم كل ذلك فرضت غزة وقوى المقاومة نفسها وتحوّلت المعركة إلى معركة بين الخاسِرَين، بين من يريد اتقاء الخسارة بتطويل المعركة ومن يريد اتقاءها بتقصير المعركة وسيجر الاول الثاني معه إلى الخسارة، ويبقى ان قوى المقاومة وبالأخص الشعب الفلسطيني في غزة هي التي تفرض انتصارها عليهما وعلى الغرب وقد بدت بشائره واضحة لتخطّ طريق التحرير الكامل لفلسطين ومقدساتها ولتفرض التغيير في قيم العالم الجديد المنتصر".

واكد ان "يبقى اننا كلبنانيين مطالبون اليوم بأن نقوم بما علينا كمواطنين بالتمسك بوحدتنا الوطنية وكقوى سياسية بالتوافق لملأ الفراغ في المؤسسات الدستورية لنكون جاهزين لمواجهة ما يتهدّدنا من أخطار يمكن أن يلجأ إليها العدو في صراعه الوجودي معنا. إنّ جيشنا الوطني ومقاومتنا الباسلة وشعبنا المضحي وأهلنا في القرى الحدودية الذين يتعرضون لعدوان همجي غادر من الوحش المحتل لأرضنا العزيزة على طول الخط الفاصل مع فلسطين المحتلة وهو يهدد ويرعد يجب أن يُحرِّك في القوى السياسية المشغولة بالبحث عن مصالحها الخاصة الاحساس الوطني ويدفعها إلى أخذ خطوات عملية لإخراج البلد من عنق الزجاجة، ولن يرحم التاريخ الذين يتسببون بزيادة معاناة شعبهم والتسهيل على العدو أن يزيد من أعباء لبنان ويساعد الخارج في استغلال الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون لزيادة الضغوط عليه لتلبية ما يريد العدو فرضه من شروط تحت عنوان تطبيق القرار ١٧٠١ الذي نسوه طويلاً وغضّوا الطرف عنه طالما كان ذلك يخدم العدو فيعتدي جواً وبحراً وبراً حتى إذا أخذت المقاومة بتلابيبه جاءت الرسل الدولية المتواطئة تطالب بتطبيقه، لذلك فإن الضغوط يتعرض لها لبنان من أجل تحقيق مصحة العدو وليس لبنان".

وشدد الخطيب على ان "هذا يستدعي اتفاق القوى السياسية لانتخاب رئس جمهورية لتنتظم الحياة الدستورية ليحترمنا العالم والا يتجاوزنا في اتخاذ قرارات بقضايا سيادية ستكون لها تداعيات خطيرة على الكيان اللبناني، وعدم إتاحة الفرصة لهذه الدول بادّعاء الحرص على مصلحة لبنان لتلعب هذه اللعبة الخطيرة".