فضل الله: الاعتداءات الاسرائيلية تجاوزت حدود قواعد الاشتباك الجاري على الحدود

اشار السيد علي فضل الله، خلال خطبة الجمعة، الى ان "العدو الصهيوني لا يزال يواصل مجازره في غزة التي تستهدف المدنيين وهم في بيوتهم وأماكن إيوائهم وكل مظاهر الحياة فيها من دون أن يبالي بكل القرارات الدولية والمناشدات التي تصدر من أغلب دول العالم وشعوبها، والتي دعته إلى إيقاف نزيف الدم وعدم الاستمرار في ال​سياسة​ التي يتبعها بتدمير الأبنية والمستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة".

ولفت فضل الله الى انه "في المقابل، يستمر الشعب الفلسطيني بصموده الذي لا مثيل له في التاريخ، حيث لم نشهد من هذا الشعب من يتأفف أو يتذمر رغم كل الجراح والآلام التي عانى ويعاني منها كل يوم، ويكتفي بأن يقول بلسان عزته: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، فيما تتصدى مقاومته في الميدان لمحاولات العدو الصهيوني للتقدم وتجهز على آلياته وجنوده من نقطة صفر رغم عدم التكافؤ في القدرات والإمكانات وتقدم ملاحم في البطولة والفداء حتى الاستشهاد بما يظهر مدى قدراتها وحسن إدارتها للمعركة، ما جعل هذا العدو يعترف بقساوة المعركة وصعوبتها وكلفتها الباهظة عليه".

وتابع :"لقد استطاع هذا الشعب ورغم كل هذه الجراح والآلام التي تحصل في غزة أن يسقط أهداف العدو ويؤكد على صموده في مواجهة هذا العدوان، وأن يجعله يدفع أكلافاً باهظةً، ويظهر الحقيقة العنصرية لهذا الكيان ومدى جرائمه وخطورته على الصعيد الإنساني، وأن يعريه من الصورة التي كان يقدمها من أنه جيش أخلاقي، وأن يوسّع من دائرة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة الكريمة، وأن يُحرج كل الذين يساندون هذا الكيان، ويجعلهم في موقع المدانين لوقوفهم إلى جانبه، فيما أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة بحيث لا يمكن إغفالها أو عدم إيجاد الحلول التي تضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه".

واعتبر فضل الله انه "في موازاة ما يحصل في غزة، علينا أن لا ننسى معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وما يتعرضوا له يومياً من اقتحامات العدو الصهيوني في جنين وطولكرم وغيرهما، فيما لا يزال هذا الشعب يقدم بكل تنوعاته وفئاته التضحيات الجسام في تصديه له، وهو يؤكد في ذلك على الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة العدو الصهيوني".

واشار فضل الله الى انه "نصل إلى لبنان، الذي يواجه تمادياً من العدو الصهيوني في اعتداءاته، بحيث تجاوزت حدود قواعد الاشتباك الجاري على الحدود، وبدأت تطاول المدنيين والآمنين في بيوتهم وأماكن بعيدة منها، في الوقت الذي يوجه رسائل التهديد لهذا البلد عبر قادته، وإن كنا لا نزال على قناعة بأن هذا العدو لن يقدم على تنفيذ تهديداته لوعيه لمدى مواقع القوة في لبنان، وهو إن خرج من معاركه اليوم فلن يخرج إلا مثخناً بالجراح إن على الصعيد العسكري أو الاقتصادي، أو على صعيد الصورة التي باتت تقدم عنه، ولن يملك التغطية الكافية التي أعطيت له، لكن هذا لا يعني عدم القيام بالدور المطلوب لمواجهة أي مغامرة قد يقدم عليها العدو أو لمنعها إن أمكن".

ودعا فضل الله إلى "تحصين لبنان، حيث لا يمكن أن يواجه العواصف التي تجري في المنطقة، بالترهل الذي نشهده في الساحة الداخلية، إذ يستمر التجاذب بين القوى السياسية وهي غالباً ما تكون لحسابات شخصية أو مصالح فئوية، والذي يمنع من ملء الشغور على صعيد رئاسة الجمهورية الذي بات هو الباب لكل الحلول أو على صعيد قيادة الجيش، التي نأمل في الوصول إلى مخرج يؤدي إلى سلامة المؤسسة العسكرية وحسن قيامها بدورها، فيما يجب أن تبذل الجهود لإيجاد حلول ولو آنية للأزمات التي يعاني منها المواطنون على الصعيد المعيشي والحياتي، لا سيما من يعانون من التهجير القسري من المنطقة الحدودية".

وشدد على ان "المطلوب من كل القوى السياسية أن ترتقي إلى مستوى هذه المرحلة الخطيرة وتحدياتها، وأن توحد جهودها وتكتل طاقاتها من أجل إنقاذ بلد يتداعى وقد يضيع في ظل العواصف العاتية.ونأمل أن تكون الجلسة التشريعية التي حصلت وتحصل هي بداية الطريق للعودة إلى المجلس النيابي وإيجاد حلول من خلاله".