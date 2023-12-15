إنقلاب شاحنة بسبب الجليد وقطع طريق جرد الضنية ـ الهرمل

تعرضت شاحنة نقل لحادث إنقلاب بعد انزلاقها نتيجة تكون طبقة من الجليد على الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل، بالقرب من منطقة القلعة المؤدية بالقرب من مفترق الطريق المؤدية إلى مزرعة جرد مربين في الضنية.
وأدت الحادثة إلى قطع الطريق، في حين إقتصرت الأضرار على الماديات دون وقوع اي إصابات.
وكانت نداءات كثيرة وّجهت خلال الأيام الأخيرة على منصات وسائل التواصل الإجتماعي دعت فيها المواطنين إلى عدم سلوك الطرقات المؤدية إلى المناطق الجردية أو طريق الضنية ـ الهرمل بسبب تشكل الجليد، خصوصاً خلال ساعات الليل أو في ساعات الصباح الباكر، إلا أمام السيارات والشاحنات المجهزة أو سيارات الدفع الرباعي.
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