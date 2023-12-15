باب المندب.. الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا واشتعال النيران بسفينة شحن

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تحقق في تقرير عن وقوع حادث في محيط باب المندب على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

ووفقا لقناة "العربية"، فقد صرح مسئول أمريكي بأن سفينة شحن ثانية أصيبت بصاروخ باليستي أطلق من اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، مضيفاً أن المدمرة ميسون التابعة للبحرية الأميركية في طريقها لمساعدة السفينة.

وأوضح المسؤول أن السفينة "إم إس سي بلاتينيوم 3"، مضيفا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الهجوم أم لا. ويبدو أن الصاروخ كان يستهدف "الجسرة"، وهي سفينة شحن أخرى أصيبت بقذيفة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أبلغت الهيئة البريطانية عن حادثين آخرين، أحدهما جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني والآخر شمال المخا. ونصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وأصاب مقذوف أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن سفينة شحن في البحر الأحمر، الجمعة، بحسب ما صرح به مسئول أمريكي وشركة استخبارات، بعد سلسلة هجمات مشابهة.

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال المسئول الأمريكي: "نحن على علم بأن شيئا ما أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب الذي تضرر. ووردت معلومات عن اندلاع حريق".

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إن هناك تقارير عن حادثة بالقرب من ميناء الحديدة اليمني.

وأضافت الهيئة، في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الحادثة وقعت على بعد 60 ميلا بحريا جنوبي غرب ميناء الحديدة. فيما ذكرت وكالة "رويترز" بأن زورقا أبيض يقل 10 أشخاص أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وقبل ساعات، أعلنت نفس الهيئة عن تلقيها تقارير بوقوع حادثة شمالي ميناء المخا اليمني بالقرب من مضيق باب المندب. وفي الواقعتين، نصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مثيرة للريبة.

وذكرت مذكرة إرشادية أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت تقريرا عن إصابة سفينة غربي ميناء الحديدة اليمني بمقذوف غير معروف ما أدى لنشوب حريق على متنها دون إصابات.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" إن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني. وأضافت أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت لهجوم بمقذوف. وقالت إن إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن النيران اشتعلت في سفينة شحن، ترفع علم ليبيريا، بالبحر الأحمر يوم الجمعة بعد إصابتها بمقذوف أطلق من دولة اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية.

وتحدث المسؤول الأمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة مسائل استخباراتية. ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

ويصعد الهجوم على سفينة "الجسرة" الحملة التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن والتي أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة هجمات صاروخية أخطأت سفنا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي. وتدير "الجسرة" شركة الشحن الألمانية "هاباغ لويد"، والتي رفضت التعليق على الهجوم.

ولم يتم الكشف بعد عن ما إذا كان الهجوم أسفر عن إصابة أي من أفراد طاقم السفينة. وربما نفذ الهجوم بواسطة طائرة مسيرة أو صاروخ.

وتستهدف جماعة الحوثي سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها ردا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.

وأمس، قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة وأصابتها "إصابة مباشرة".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية عن إطلاق صاروخ باليستي من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر الشحن الدولي شمال مضيق باب المندب يوم الخميس.

وأكدت القيادة الأميركية أنه "لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم الصاروخي الحوثي"، مضيفة: "الحادث لم يشهد تدخل قوات أميركية"، مشيرة إلى تواصل "مراقبة الوضع عن كثب".

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، أمس الخميس، أن وصول السفن إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ونقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن بعثت رسائل للحوثيين عبر عدة قنوات تحذرهم من الاستمرار في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل.