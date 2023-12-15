شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء المجر يعطل اتفاق الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعاق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا.

وكتب أوربان على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعيدون النظر في الاتفاق مرة أخرى العام المقبل "بعد التحضيرات المناسبة".

قرار أكثر صعوبة

يشار إلى أن اتخاذ قرار بشأن تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا أصبح أكثر صعوبة بسبب حقيقة مفادها أن الدعم المالي المستمر لكييف يشكل جزءًا من اقتراح تشريعي لمراجعة شاملة لميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل.

ويعمل الاتحاد الأوروبي بنظام موازنة مدتها 7 سنوات، على أن تمتد الفترة الحالية للموازنة المشتركة حتى عام 2027.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق من هذا العام، تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا حتى عام 2027 بقيمة 50 مليار يورو (954.9 مليار دولار أمريكي)، منها 33 مليار يورو على هيئة قروض، و17 مليون يورو على هيئة منح.