شكرا لقرائتكم خبر عن شي: بكين مستعدة لتعزيز التنمية المستدامة للعلاقات مع واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة، إن بلاده على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة للعلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن شي أدلى بهذه التصريحات في رسالة تهنئة خلال حفل عشاء احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني.

وأضاف شي، أن "الصين مستعدة، في إطار مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة بين الجانبين، لبذل جهود منسقة مع الولايات المتحدة لتنفيذ مخرجات اجتماع (سان فرانسيسكو)، وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة لعلاقاتنا الثنائية".

أهمية اجتماع بايدن وشي

وتبنى الزعيم الصيني شي جين بينج لهجة أكثر تصالحية خلال زيارته إلى سان فرانسيسكو، تتويجًا لاتجاه استمر لمدة عام بعيدًا عن الخطاب القاسي من كبار المسؤولين الصينيين، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.

وقد يمثل الاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي، بداية فترة من الهدوء النسبي في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لكن الانقسامات الأساسية بين البلدين تعني أن الانفراج قد لا يستمر، كما قال محللون لموقع أكسيوس.