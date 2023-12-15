ماكرون: فرنسا تواصل العمل بلا هوادة من أجل تحرير جميع الرهائن المحتجزين في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم /الجمعة/أن بلاده تواصل العمل بلا هوادة من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك بعد إعلان الجيش الاسرائيلي أنه استعاد جثة الرهينة الإسرائيلي الفرنسي “إيليا توليدانو” الذي تم احتجازه خلال هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

وقال ماكرون في تغريدة على منصة “إكس”:”نشعر بحزن بالغ بسبب أنباء وفاة مواطننا الفرنسي إيليا توليدانو البالغ من العمر 28 عاما، والذي كان محتجزا لدى حماس”. وأضاف “نشاطر أسرته وأحباءه أحزانهم وآلامهم”.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه استعاد جثة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي إيليا توليدانو في قطاع غزة ونقلها إلى إسرائيل، بعدما تم احتجازه خلال هجمات السابع من أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “خلال عملية في غزة استعادت القوات الخاصة في الجيش جثة إيليا توليدانو (28 عاما) واعادتها إلى إسرائيل” وأكدت السلطات الإسرائيلية هوية توليدانو بعد انتشال جثته في قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن بلادها تشعر “بألم بالغ” بسبب أنباء مقتل المواطن الفرنسي إيليا توليدانو الذي كان محتجزا في قطاع غزة. وأضافت في تغريدة على منصة “إكس”: “نشاطر أسرته وأحباءه أحزانهم”.