7 آلاف مُصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدى 7 آلاف مقدسي صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن منع الاحتلال الوافدين للصلاة بالمسجد من خارج البلدة ومن أراضي الـ 48 من دخول المسجد.

واعتدى الاحتلال على عدد من المُسنين الذي حاولوا الدخول للأقصى قرب باب الأسباط، وأصيب مصور صحفي إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصلين الذين اضطروا للصلاة في حيي “وادي الجوز” و”رأس العامود” بالمدينة المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الصحفية، ومنعت من وصولهم للاطمئنان عن زميلهم المصاب والذي نقل داخل إحدى سيارات الإسعاف إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح عميقة في الرأس.