عاجل.. سفينة تتحرك بمفردها للصومال وطاقمها يفقد السيطرة عليها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت البحرية البريطانية، أن طاقم سفينة في باب المندب فقد السيطرة عليها، وهي تتحرك حاليا نحو الصومال.

وقالت البحرية البريطانية، إن هناك 3 هجمات نفذتها الحوثية منذ صباح اليوم الجمعة، على سفن في غربي ميناء المخا وأخرى شماله وثالثة غربي ميناء الحديدة.

وذكرت صحف أمريكية، عن توجه المدمرة الأميركية "ماسون" لمساعدة السفينة التي استهدفها صاروخ.

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحرى، أن سفينة مملوكة لسويسرا تم استهدافها على بُعد نحو 23 ميلًا جنوب غربي المخا باليمن.

وأضافت، أن السفينة واصلت الإبحار شمالًا، وغيّرت مسارها 180 درجة بعد 30 دقيقة لتبحر جنوبًا وتعود نحو باب المندب.

ونشر الإعلام العسكري “لواء الضفة” صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو للسفينة التي تعرضت لهجوم اليوم على أيدي جماعة الحوثيين.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره “لواء الضفة” عبر حسابهم الرسمي، سفينة اشتعلت فيها النيران، وسط البحر الأحمر.

كانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أعلنت صباح اليوم الجمعة عن تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا، إثر هجوم جوي عندما كانت تبحر جنوبًا عبر مضيق باب المندب، وتعرضت لهجوم بمقذوف أدى لسقوط إحدى الحاويات في البحر واشتعال حريق في السفينة.

كانت أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض إحدى السفن لحادث جديد، وأنها تحقق في بلاغ عن حادث شمال ميناء المخا في اليمن قرب باب المندب، وحذرت الهيئة السفن والإبلاغ عن أي اشتباه.

وأعلنت جماعة الحوثيين، أمس، عن تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة واستهدافها بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وأوضح الحوثيون أنهم منعوا مرور سفن عدة كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية.