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عاجل|مقتل الرائد الإسرائيلي تومر شلومو في معارك شمال غزة.. صورة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل الرائد احتياط تومر شلومو ميارة، 28 عاماً، من نتانيا خلال معارك حامية مع المقاومة الفلسطينية.

 

الرائد تومر شلومو ميارة، هو جندي في كتيبة الهندسة 710 تشكيل "رام" (179)، قتل اليوم الجمعة في معارك شمال قطاع غزة.

 

كما نشر الإعلام العبري صباح اليوم معلومات عن اللواء الإسرائيلي، الذي استهدفته كتائب القسام، اليوم الجمعة، كما أخطر جيش الاحتلال أسرته بمقتله في معركة بجنوب القطاع.

                 

 وقال الإعلام العبري، إن اللواء الإسرائيلي القتيل هو جندي احتياط يدعى شاي أورئيل بيزم، 23 عامًا، من كيبوتس عين هنتسيف، وكان قائد دبابة في الكتيبة التاسعة، تشكيل الأثر الحديدي 401.

 

 وأوضح جيش الاحتلال أن حصيلة قتلاهم، 447 جنديًا منذ 7 أكتوبر منهم 118 في العملية البرية.

 

 

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 وعلق وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو للإذاعة الإسرائيلية: "بأنه يجب احتلال قطاع غزة بالكامل".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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