الحوثيون: نطمئن السفن المتجهة إلى موانئ العالم عدا الإسرائيلية أنه لن يصيبها أي ضرر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال يحيى سريع المتحدث العسكري للحوثيين، "نفذنا عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي".

وتابع المتحدث العسكري للحوثيين، أنه تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين.

ولفت إلى أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة للنداءات وكذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وطمئن المتحدث العسكري للحوثيين، كافة السفن المتجهة إلى موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر.

وأكد استمرارهم في منع السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهالي غزة من غذاء ودواء.