شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا: حزب الوفد خاض معركة نزيهة وجريئة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أبو العلا، رئيس حزب العربى الناصرى، إن خوض الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، السباق الانتخابي بقوة يبرهن على الدور الكبير الذى لعبيته الأحزاب السياسية، التي بدأت بالفعل نهجًا جديدًا في العمل السياسي، ويعتمد على الانخراط الحقيقي مع الجمهور، بعد أن كان دورها محدودا وفي غياب تام عن التواصل الجماهيري.

وأوضح رئيس حزب العربي الناصري، أن الحوار الوطني هو كلمة السر في الدور القوي الذى لعبته الأحزاب السياسية من حراك كبير لمسته القوي السياسية على مدار الأشهر الماضية، وتحديدا منذ انطلاق السباق الانتخابي، مؤكدا أن حزب الوفد خاض معركة نزيهة وجريئة، ونجح في إعداد برنامج انتخابي قوي تتطرق خلاله لكافة الملفات الشائكة التي تؤرق كافة أطياف المجتمع، فلم يقتصر البرنامج الانتخابي للدكتور عبد السند يمامة على التوصل لرؤية متكاملة حول الأزمة الاقتصادية، بل تناول أيضا العديد من القضايا مثل سياسة مصر الخارجية وملف النهوض بالتعليم.

وأشارأبو العلا، إلى أن حزب الوفد نجح في العودة إلى كل بيت مصري من خلال التواجد داخل كافة المحافظات، من خلال استعراض برنامجهم الانتخابي، الذى تتطرق إلى مشاكل محدودى الدخل.