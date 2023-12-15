"حزب الله": استهدفنا موقع ‏الراهب وقوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا وحققنا إصابات مباشرة

كشف الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشّريفة، وبعد رصد ‏لتمركز قوّة مشاة إسرائيليّة شرق موقع حانيتا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة ‌‏03:15 من بعد ظهر‎ ‏يوم الجمعة 2023-12-15، بالأسلحة ‏المناسبة؛ وحقّقوا إصابات مباشرة".

وأشار إلى أنّ "‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند السّاعة 03:30 من بعد ظهر‎ ‌ال‏يوم الجمعة، موقع ‏الراهب بصواريخ "بركان"، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".