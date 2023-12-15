كشف الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وبعد رصد لتمركز قوّة مشاة إسرائيليّة شرق موقع حانيتا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 2023-12-15، بالأسلحة المناسبة؛ وحقّقوا إصابات مباشرة".
وأشار إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند السّاعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الجمعة، موقع الراهب بصواريخ "بركان"، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع الراهب وقوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا وحققنا إصابات مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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