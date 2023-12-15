أكد نائب رئيس مجلس النواب بو صعب، ردًّا على ما إذا كان سيتمّ التمديد لقائد الجيش في الجلسة التشريعية اليوم، أن "كل شي وارد، وما يحصل هو فيلم سينما"، لافتاً الى أنه "مؤسف أنّ مَن يدفع الثمن هو الجيش وهيبة المؤسسة العسكرية".

كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب عما إذا كان سيتمّ التمديد لقائد الجيش في الجلسة التشريعية اليوم: "كل شي وارد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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