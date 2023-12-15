"النشرة": مجلس النواب أَقرّ اقتراحَي قانونَي الإيجارات للأماكن غير السكنية وتعديل المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية

أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، بأن "الهيئة العامة لمجلس النواب اقرت إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 328 الصادر في 2 آب سنة 2001 )".

كذلك أفادت المراسلة، بأن "الهيئة العامة لمجلس النواب أقرَّت إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد التصويت عليه".