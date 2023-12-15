أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، بأن "الهيئة العامة لمجلس النواب اقرت إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 328 الصادر في 2 آب سنة 2001 )".
كذلك أفادت المراسلة، بأن "الهيئة العامة لمجلس النواب أقرَّت إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد التصويت عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مجلس النواب أَقرّ اقتراحَي قانونَي الإيجارات للأماكن غير السكنية وتعديل المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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