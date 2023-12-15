القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بصاروخين بحريين سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى إسرائيل

أعلن المتحدث القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، أننا "نفذنا عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي، وتم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين".

وأوضح سريع، أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية، ونحن نطمئن السفن كافة المتجهة إلى موانئ العالم كافة، عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وعليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً".

وشدد على أننا "لن نتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة، ومستمرون في منع السفن كافة المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية، حتى إدخال ما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة من غذاء ودواء".