أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النّواب، بـ"مغادرة عدد من نوّاب كتلة "الوفاء للمقاومة" قاعة مجلس النواب، قبيل البدء بمناقشة مشاريع القوانين المتعلّقة بالتّمديد لقادة الأجهزة العسكريّة والأمنيّة. فيما دخل نوّاب كتلة "نوّاب الكتائب" وكتلة "تجدد" وبعض النّواب التّغيير، للحفاظ على النّصاب".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": خروج نواب "حزب الله" من قاعة مجلس النواب ودخول نواب التغيير و"تجدد" للحفاظ على النصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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