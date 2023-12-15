أشار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، الى أنه "رغم أهمية ما جرى اليوم بخصوص التمديد لقادة الاجهزة الامنية لكنه يبقى ناقصا على أن يُستكمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة مع تعيين رئيس أركان ومجلس عسكري".

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: التمديد لقادة الاجهزة الامنية يبقى ناقصا حتى يُستكمل مع تعيين رئيس أركان ومجلس عسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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