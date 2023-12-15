رأى عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب سعيد الأسمر، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "قمّة العنجهيّة والتّعجرف، من يظنّ أنّه محور كلّ التّحرّكات السّياسيّة، ويتباهى بها بصبيانيّة وقلّة مسؤوليّة لم تعهدها السّاحة اللّبنانيّة في عزّ الأزمات والحروب"، مشدّدًا على أنّ "بئس هذا الزّمن الّذي يرتهن فيه مصير بلد وشعب، بتقلّبات نفسيّة مزاجيّة دمّرت البشر والحجر".

كانت هذه تفاصيل خبر الأسمر: قمة العنجهية والتعجرف من يظن أنه محور كل التحركات السياسية ويتباهى بها بصبيانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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