"النشرة": قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منطقتي الغابة خراج راشيا الفخار ومنطقة السماقة خراج كفرحمام

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بـ"قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منطقتي الغابة خراج راشيا الفخار ومنطقة السماقة خراج كفرحمام وهي عبارة عن مركز قديم كانت تشغله قوات اليونيفيل"، لافتاً الى أن "هذا القصف نُفذ في ظل تحليق للطيران المروحي التجسسي نوع ام كا في سماء المنطقة على علو متوسط".

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