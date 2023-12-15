سامي الجميل: لا خيار آخر لاستمرارية المؤسسة العسكرية بكل ما تمثل إلا بتأجيل تسريح قائد الجيش

رأى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل، أنه "بسبب التعطيل الذي يُمارس اصبح من المستحيل تعيين قائد الجيش، ومن المفترض ان تقوم الدولة بمسؤوليتها ".

وأكد الجميل، أن "المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على مجلس الوزراء، ونحن ضدّ التمديد بالمطلق ولكن عندما لا يكون هناك إمكانية للتعيّين لا خيار آخر لاستمرارية المؤسسة العسكريّة بكل ما تمثل إلّا بتأجيل تسريح القائد".

ولفت الى أنه "كان هناك خطر على المؤسسة العسكرية الأمر الذي دفعنا لحضور هذه الجلسة، واليوم أعتبر أننا حمينا لبنان بآخر نفس ومن الضروري اكثر من اي وقت مضى ان يفهم الجميع ان لا لبنان من دون دولة".

واعتبر أنه "لو كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حريصاً على المؤسسة العسكرية لكان أمّن استمرارية المؤسسة عبر تأجيل التسريح عبر وزير الدفاع".