شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تدرس طلبًا أمريكيًا لتأمين الملاحة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدرس الحكومة الألمانية طلبًا أمريكيا لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له هناك سفينة شحن تابعة لشركة هاباج لويد الألمانية، ما أسفر عن وقوع أضرار بها.

وأدانت الحكومة الألمانية الهجوم على السفينة التي كانت عبرت قناة السويس، قادمة من بيرايوس، في اليونان، وكانت في طريقها إلى سنغافورة، عندما تعرضت للقصف، كما أدانت الهجمات الأخيرة التي وقعت مؤخرا بشكل شبه يومي على سفن تجارية مدنية في البحر الأحمر في مضيق باب المندب".

دعم ألماني

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة، إن البحرية الألمانية تلقت طلبا من الولايات المتحدة قبل بضعة أيام حول تقديم الدعم في البحر الأحمر "دون أن يتم تقديم مطالب على نحو محدد".

وأضاف المتحدث أنه " يجري حاليا دراسة الطلب ومن المؤكد أنه سيتم مناقشته مع كل الجهات المسؤولة في الحكومة".

من جانبها، قالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن الوزارة علمت بالتقارير الصحفية حول الهجوم على سفينة "الجسرة" مشيرة إلى أن الوزارة ليست لديها معلومات خاصة يمكن مشاركتها حاليا "

وتابعت المتحدثة أن هذه الهجمات غير مقبولة على الإطلاق وتمثل تدخلًا هائلًا في سلامة الشحن الدولي.