شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف تدعو إلى توفير 9.3 مليارات دولار لمساعدة الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف اليونيسيف مساعدة 93,7 مليوناً من الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة والكوارث في 155 دولة.

ولهذا الهدف دعت منظمة اليونيسيف إلى تمويل طارئ بقيمة 9,3 مليارات دولار أمريكي.

أطفال غزة

وبين نائب المدير التنفيذي للمنظمة تيد شيبان، أن المنظمات الإنسانية لم تشهد على مدى السنوات الـ 25 الماضية ما يتعرض له الأطفال حاليا، كالوضع المروع في غزة الذي يهز الإنسانية.

وأكد حاجة المنظمة للتمويل المرن في عام 2024، لتتمكن من الاستجابة السريعة والوصول للمتضررين أينما كانوا.

انتهاكات واسعة في حق الأطفال

وأشار إلى أنه خلال العام الجاري، واجه الأطفال في العالم انتهاكات واسعة النطاق وحرمانًا من حقوقهم، وآخرون يعانون ومحتاجون في عدة بلدان.

وأوضح أن اليونيسيف تعاني نقص التمويل للاستجابة وعدد من حالات الطوارئ، وتشمل السودان، بوركينا فاسو، والكونغو، وميانمار، وهايتي، وإثيوبيا، واليمن، والصومال، وجنوب السودان، وبنجلاديش.