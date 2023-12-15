شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان وبريطانيا تعقدان الحوار الثنائي لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت باكستان والمملكة المتحدة اليوم الجلسة الافتتاحية للحوار البريطاني-الباكستاني لمكافحة الإرهاب بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام آباد.

ورأس الوفد الباكستاني في الاجتماع المدير العام لمكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية عبدالحميد خان، بينما قاد رئيس مكافحة الإرهاب والتطرف بوزارة الخارجية البريطانية شيرس فيلتون وفد بلاده.

وركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

الإرهاب في باكستان

تعاني باكستان من الهجمات الإرهابية التي تضرب البلاد، كان آخرها هجومًا استهدف مركزًا للشرطة في منطقة "ديرة إسماعيل خان" شمال غربي باكستان نتج عنه 50 قتيلاً على الأقل، بينهم 23 جنديًا، في الـ 12 من الشهر الجاري.

وكشف بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن مجموعة من المسلحين شنّت الهجوم على مركز الشرطة الواقع في بلدة "داربن"، وحاولت دخول المركز.

وأشار البيان إلى أن محاولة دخول المركز تم إحباطها بشكل فعلي مما اضطر الإرهابيين إلى صدم الموقع بسيارة مفخخة، أعقب ذلك هجوم انتحاري.