نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية يزور مصر لتحديد الفرص الاقتصادية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت مؤسسة التمويل الدولية- ذراع البنك الدولي لدعم القطاع الخاص- إن سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا سيزور مصر بداية من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء القادم للتأكيد على التزم المؤسسة بدعم أولويات التنمية في مصر من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وقالت المؤسسة- ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص- في بيان لها اليوم، أن الزيارة تتضمن اجتماع بيمينتا مع كبار المسؤولين الحكوميين في مصر، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية لمناقشة وتحديد الفرص الجديدة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي ودعم برنامج الطروحات الحكومية، بعد أن تم تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات الحكومية في يونيو 2023.

ولدى مؤسسة التمويل الدولية محفظة مشروعات استثمارية في مصر تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار، إلى جانب محفظة خدمات استشارية نشطة بقيمة 32 مليون دولار، بحسب البيان.

وتدعم المؤسسة القطاع الخاص في مصر في مجالات رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.