قتلوهم وسط الشارع.. 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة "خرطوش شبرا الخيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدرت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة في محافظة القليوبية 4 قرارات عاجلة بشأن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة في دائرة القسم.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، لفحص البلاغ، وتبين وجود جثتين ومصابين إثر الإصابة بطلقات خرطوش، وجرى نقلهم لمستشفى ناصر العام.

توصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين صاحب محل أحذية ونجليه من جهة و4 أشخاص من جانب آخر، أسفرت عن مصرع شخصين من الطرف الثاني وإصابة شخصين.

ألقي القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية، والاستعلام عن حالة المصابين، والتحفظ على الأسلحة المضبوطة، وسؤال شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.