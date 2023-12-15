جيش الاحتلال: ندفع ثمنًا باهظًا من الدماء لتحقيق أهدافنا في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن إسرائيل تدفع ثمنا باهظا في حرب غزة، لكن أهدافها ثابتة للإطاحة بحماس واستعادة الرهائن ولا خيار آخر.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "منذ البداية قلنا إن المعركة ستكون صعبة وطويلة، لسوء الحظ علينا دفع ثمن من الدماء لتحقيق أهدافنا والأمر لن يكون سهلا".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "حماس لا تزال تمتلك قدرات قتالية وقدرة على إطلاق الصواريخ، و هناك جيوب لحماس في شمال قطاع غزة والقتال لم ينته هناك".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تفكيك حماس سيستغرق الكثير من الوقت والجهد، واستعادة الرهائن عسكريا تحد هائل ومهمة صعبة للغاية، وملتزمون بإعادة الرهائن بعمليات تعرض جنودنا للخطر ومن الجيد أن يتم ذلك دبلوماسيا".