محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بعدد من الأحياء وجهود مواجهة مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على إجراء جولة ميدانية اليوم الجمعة، بعددًا من الأحياء؛ للوقوف على الحالة العامة للطرق، ومتابعة حالة النظافة، ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة، وتواجد الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أية بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين، وأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع.

وكلف راشد، وفق بيان المحافظة الجمعة، رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة منظومة النظافة وشركات الجمع السكني ومواصلة جهود رفع كفاءة حالة النظافة والتجريد بالشوارع ومنع تواجد أية بؤر للمخلفات .

واطلع المحافظ، على جهود مواجهة مخالفات البناء وإزالتها، والتي ضمت ضبط وإزالة مخالفة بناء بدون ترخيص بعقار رقم ٦٣بشارع المدارس المتفرع من شارع مستشفي الصدر بحي العمرانية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية.

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