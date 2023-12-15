قطعوا يده من المعصم.. 5 أشقاء يعتدون على جارهم في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتدى 5 أشقاء سائق، جارهم، في قرية كفر مويس بدائرة مدينة بنها في محافظة القليوبية، وبتروا يده، فيما تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنها من مستشفى بنها الجامعي، بوصول "م.ع"، 33 عاما، سائق ومقيم قرية كفر مويس التابعة لدائرة المركز، مصابا ببتر بالمعصم الأيسر وجروح أخرى في الجسد.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها إلى المستشفى، وبسؤال المصاب اتهم 5 أشقاء وهم "و.ي"، موظف على المعاش، و"عبد الله ي" 17 عاما عاطل، و"محمود.ي" 29عاما صاحب محل ملابس، و "أ.ي"31 عاما، صاحب محل موبايلات، و"إ.ي" 27 عامًا، عامل، بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة وأحدثوا إصابته، بسبب خلافات الجيرة، وأصيب 3 آخرين من المارة بشظايا طلق ناري.

تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بنها من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن مكان الأداة المستخدمة في ارتكابهم الجريمة.