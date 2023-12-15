أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "قصف القدس المحتلة برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين". وأكّدت، في بلاغ آخر، أنها استهدفت "غرفة القيادة الميدانية للعدو في جحر الديك وسط قطاع غزة بصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت قصف القدس برشقة صاروخية: استهدفنا غرفة القيادة الميدانية للعدو بجحر الديك وسط غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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