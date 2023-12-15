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"القسام" أعلنت قصف القدس برشقة صاروخية: استهدفنا غرفة القيادة الميدانية للعدو بجحر الديك وسط غزة

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أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "قصف القدس المحتلة برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين".

وأكّدت، في بلاغ آخر، أنها استهدفت "غرفة القيادة الميدانية للعدو في جحر الديك وسط قطاع غزة بصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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