إقرار اقتراحات الصيدلة السريرية وتعديل بعض مواد قانون الضمان وإعطاء مساعدة مالية لوزارة التربية

أعادت الهيئة العامة لمجلس النواب، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963) المقدم من النائب زياد الحواط، إلى اللجان لمزيد من الدرس.

وأقرّت اقتراح القانون المتعلّق بالصيدلة السريرية بمادّة وحيدة، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963).

كما أُقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية، ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023، لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وفقا للمادة 41 من القانون تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته.