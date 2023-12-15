الجيش الإسرائيلي: سنلجأ للخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية في إبعاد حزب الله عن الحدود

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، "أننا سنلجأ للخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية في إبعاد حزب الله عن الحدود".
وحول الحرب على قطاع غزة، أشار إلى "الالتزام بإعادة الأسرى بعمليات تعرّض جنودنا للخطر، ومن الجيد أن يتم ذلك دبلوماسيًا"، موضحًا أنّ "استعادة الأسرى عسكريا تحدٍ هائل ومهمة صعبة للغاية".
ورأى الجيش الإسرائيلي أنّ "تفكيك حماس سيستغرق الكثير من الوقت والجهد"، مشيرًا إلى أنّ "حماس لا تزال تمتلك قدرات قتالية وقدرة على إطلاق الصواريخ".
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