أفادت مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة المفتوحة بين راشيا الفخار وكفرحمام. إلى ذلك، أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارة جوية استهدفت أطراف بلدة، واستهجف الجيش الإسرائيلي استهدف بالصواريخ وادي بلدة شبعا والأطراف الغربية لبلدة الخيام والحي الغربي لبلدة ميس الجبل. وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جويّة مستهدفًا بلدة مجدل زون في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف كفرشوبا والخيام وميش الجبل والمنطقة المفتوحة بين راشيا الفخار وكفرحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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