بوحبيب التقى نظيرته الألمانية: ندعو لسلة متكاملة لتطبيق القرار 1701 والنزوح السوري بدأ يُهدد أوروبا

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، في برلين، نظيرته الألمانية أنلينا بربوك، حيث شكر بوحبيب "السلطات الألمانية دعمها للبنان ومساهمتها في اليونيفيل"، داعيًا إلى "سلة متكاملة لتطبيق القرار 1701، ومن ضمنها الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة، ووقف الخروق البرية والبحرية والجوية".

وأشار إلى أنّ "لا سلام شامل من دون الفلسطينيين"، ورأى أنّ "مبادرة السلام العربية التي أُقرّت في قمّة بيروت عام 2002 القائمة على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مفتاح السلام والاستقرار في منطقتنا".

وذكر بوحبيب "أننا أجرينا حوارًا صريحًا وشفافًا حول مسألة النزوح (السوري)، ونبّهنا إلى أنّ هذا التحدي بدأ يُهدد أوروبا لأنها الوجهة النهائية لطالبي اللجوء بحثا عن الفرص الاقتصادية".