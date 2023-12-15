جعجع: ضميري مرتاح بعد التمديد لقائد الجيش ومدير قوى الأمن الداخلي ويُمكن أن أقول "قطعنا قطوع"

ذكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، تعليقًا على المصادقة على قانون التمديد لقائد الجيش قادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة، أنّ "ضميري مرتاح نسبيًا بعد التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ويُمكن أن أقول "قطعنا قطوع"، مشيرًا إلى أنّ "همّ جماعة الممانعة أن يرتّبوا أمورهم وبدأوا بالتلاعب بقيادتي الجيش وقوى الأمن، وما فعلناه ليس ضدّ أحد وجلّ ما قمنا به هو واجبنا تجاه بلدنا وجيشنا وأهلنا".

ولفت، في تصريح عبر قناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "البعض في لبنان يعتبرون أن الدنيا تدور حولهم، وإن حصل أمر ما فإما معهم أو ضدهم، وما قمنا به كان من أجل بلدنا".

إلى ذلك، أشار إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي "هالمرة مشي الحال"، رغم أنه "وضع على ظهرنا 18 قانونًا، فنحن كنّا ولا نزال ضد التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية"، موضحًا أنّه "إذا أراد نبيه برّي إكمال معروفه فعليه الدعوة لجلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

واعتبر جعجع أنّ أمورًا كثيرة "فرطت" في البلد بإستثناء "مؤسسة الجيش وقوى الامن الداخلي وهمنا الأساسي أن تبقى المؤسسة ثابتة ومستمرة، وهذا ما دفعنا بالسير بالتمديد ونهنئ الجميع بهذا الانجاز".